Il Cus Pisa si è aggiudicato due ori, tre argenti e cinque bronzi ai Campionati Nazionali Universitari 2026, conquistando dieci medaglie complessive. Le competizioni si sono svolte in diverse discipline, tra cui atletica leggera, scherma, karate, tiro a volo e tennistavolo. La squadra ha partecipato con un’unica formazione, portando a casa i risultati più rilevanti in varie specialità. Nessuna informazione sui singoli atleti o sulle modalità di gara.

Pisa, 5 giugno 2026 – Il Cus Pisa torna dai Campionati Nazionali Universitari 2026 con un medagliere di tutto rispetto: 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi, per un totale di dieci podi in discipline che spaziano dall'atletica leggera alla scherma, dal karate al tiro a volo, fino al tennistavolo. Un risultato che premia il movimento sportivo universitario pisano e la qualità del lavoro svolto dal gruppo composto da 78 atlete, atleti e rispettivi allenatori. IL MEDAGLIERE. L'oro più atteso è arrivato dalla scherma femminile, con Vittoria Pinna che ha conquistato il titolo nel fioretto individuale. Cresciuta nel Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo e in forza al Gruppo Sportivo dell'Esercito, la giovane fiorettista ha confermato il suo status tra le migliori della scena universitaria nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cus Pisa protagonista ai Cnu 2026: un’unica squadra, 2 ori e altre 8 medaglie

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