Famiglie della provincia di Chieti segnalano difficoltà nel rientrare con i figli autistici o con disturbi del neurosviluppo in regione dopo cure fuori regione. Le segnalazioni riguardano ostacoli burocratici e problemi organizzativi che complicano il trasferimento dei minori. Asperger Abruzzo ha evidenziato queste criticità, che coinvolgono anche altre aree della provincia, senza fornire dettagli specifici sui tempi o le modalità di rientro.

Nuove segnalazioni da parte di famiglie della provincia di Chieti che hanno figli con disturbi dello spettro autistico o problemi del neurosviluppo in cura fuori regione. A renderlo noto è l'associazione Asperger Abruzzo Aps, che denuncia presunte difficoltà nell'avvio delle procedure necessarie. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Cure fuori regione per minori autistici, Asperger Abruzzo denuncia ostacoli al rientro: segnalazioni anche nel Chietino x.com

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