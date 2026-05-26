Nel 2025, in provincia di Bergamo sono state registrate 297 segnalazioni di minori scomparsi. La Prefettura ha comunicato che il 90% di questi casi si è concluso con il ritrovamento del minore. La giornata internazionale dedicata alla tutela dei minori evidenzia l’attività delle forze dell’ordine nel gestire e risolvere le segnalazioni di scomparsa. I dati mostrano un alto tasso di risoluzione rispetto al totale dei casi segnalati.

GIORNATA INTERNAZIONALE. Il bilancio della Prefettura: nella Bergamasca il 90%dei casi si è risolto con il ritrovamento. È un fenomeno particolarmente delicato, che continua a generare l’apprensione di centinaia di famiglie bergamasche, ma rispetto al quale il sistema territoriale delle ricerche mostra livelli di efficacia elevati. Nella nostra provincia, nel 2025, sono state ben 297 le segnalazioni di minori scomparsi e di queste ben 267 - circa il 90% - si sono fortunatamente concluse con il ritrovamento dei giovani che, per motivi di varia natura, avevano fatto perdere le loro tracce, allontanandosi da casa, scuola o comunità. È questo, nel quadro di un tema complesso, il dato più incoraggiante che emerge dal bilancio diffuso dalla Prefettura di Bergamo, in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi del 25 maggio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Minori scomparsi, 297 segnalazioni nel 2025 in provincia di Bergamo

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