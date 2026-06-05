Nel match tra Campo d’Aviazione e Migliarina, i primi hanno vinto 3-2. La partita si è conclusa con gol decisivi nel secondo tempo. La formazione di Campo d’Aviazione ha segnato tre reti, mentre Migliarina ha risposto con due. I marcatori e i dettagli dei gol non sono stati comunicati. La partita si è svolta sul campo di gioco, senza ulteriori informazioni su tempi o eventi specifici.

campo d’aviazione 3 migliarina 2 CAMPO D’AVIAZIONE: Lippi, Baldi, Frosina (Fani), Checchi, Agnesini, Navari (Pacini L.), Bartelloni, Pacini M., Manfredi, Ratti, Tabarrani. All. Ratti. MIGLIARINA: Tartarini, Xeca (Lembo), D’Onofrio, Ali (Bazelli), Macchi, Prendi (Vecoli), Sereni, Belli, Ferrari, Mattioli, Riad. All. Giuli. Arbitro: D’Apice. Reti: 15’ pt Agnesini (aut); 5’ st D’Onofrio, 26’ st Baldi, 35’ st Manfredi, 38’ st Pacini L.. Note: espulso Lembo. VIAREGGIO – Quando si è campioni in carica vuol dire che si ha sia tecnica che cuore. Ecco il Campo d’Aviazione, nella partita inaugurale della 15esima edizione del Torneo dei Quartieri, lo ha ribadito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cuore e determinazione, i campioni del Campo d’Aviazione ribaltano la Migliarina

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