In campo i campioni | Maldini a Del Piero Albertini anche le stelle per la nuova Figc

In vista di una possibile candidatura, alcuni campioni del calcio italiano si sono incontrati con allenatori e calciatori per discutere del ruolo di Albertini, attualmente presidente del settore tecnico della FIGC. Tra le figure coinvolte ci sono Maldini, Del Piero e altri giocatori che hanno condiviso l’intenzione di sostenere la sua candidatura. La discussione si è svolta in un contesto di confronto tra diverse personalità del calcio nazionale.

La nuvola dei desideri elettorali si affolla di calciatori: tanti nomi autorevoli vengono avvicinati a vario titolo alla nuova Figc, chi come candidato alla presidenza chi come uomo forte da accompagnare all’aspirante numero 1. Aspettando il primo passaggio importante della corsa, cioè l’assemblea di Lega di domani che riunirà a Milano i 20 club di Serie A. L’Assocalciatori e l’Assoallenatori, dopo aver valutato costi e benefici di un’operazione rinnovamento, vorrebbero proporre al vertice Demetrio Albertini, già candidato nel 2014 e battuto da Carlo Tavecchio, oppure Damiano Tommasi, attuale sindaco di Verona al momento molto solido nel proprio ruolo politico.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - In campo i campioni: Maldini a Del Piero, Albertini, anche le stelle per la nuova Figc Del Piero, Albertini, Maldini... Quanti campioni per la nuova FigcÈ un’ipotesi suggestiva, che puntualmente vive il suo momento di gloria quando ci si avvicina al voto, ma che alla fine non trova mai compimento. Nuovo presidente FIGC, dal legame Malagò-Maldini alle voci su Del Piero e Albertini: occhio agli scenari!Alajbegovic Roma, si inserisce una rivale in Serie A: c’è un fattore che può avvicinarlo in Italia! Bastoni Inter, che attacco da Tuttosport: «Il...