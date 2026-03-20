Cucina tipica polenta taragna e carciofi | le sagre del fine settimana in Bergamasca

Nel fine settimana in Bergamasca si svolgono diverse sagre dedicate alla cucina tipica. Tra gli eventi principali ci sono la festa delle mammole e la sagra del carciofo al Piazzale degli Alpini a Bergamo. Durante queste occasioni vengono proposte specialità locali come la polenta taragna e i carciofi, attirando numerosi visitatori e appassionati di gastronomia tradizionale.

La festa delle mammole – sagra del carciofo al Piazzale degli Alpini a Bergamo, la sagra della polenta a Guzzanica di Dalmine, il Festival della polenta taragna a Grumello Del Monte, la festa di primavera – Sagra contadina a Spirano e la Sagra del goloso abbinata alla Fiera multisettoriale a Chiuduno. Sono diverse le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Da venerdì 20 a domenica 22 marzo a ChorusLife, a Bergamo, si terrà la “Festa d’Irlanda”. Un week-end tra birra, piatti tipici, musica dal vivo e danze tradizionali per vivere l’atmosfera di San Patrizio proprio come in un vero pub di Dublino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Aggiornamenti e notizie su Cucina tipica

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