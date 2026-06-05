Cuccurullo | Amarezza per lo scioglimento del Consiglio comunale

Notizia in breve

Il sindaco uscente ha espresso amarezza per lo scioglimento del Consiglio comunale, affermando di attendere le motivazioni ufficiali del provvedimento del Consiglio dei Ministri. Ha sottolineato l'importanza di distinguere l’identità della città dalla presenza della criminalità organizzata e ha invitato tutte le istituzioni a collaborare per garantire stabilità e sviluppo nel territorio.