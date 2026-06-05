Cuccurullo | Amarezza per lo scioglimento del Consiglio comunale
Il sindaco uscente ha espresso amarezza per lo scioglimento del Consiglio comunale, affermando di attendere le motivazioni ufficiali del provvedimento del Consiglio dei Ministri. Ha sottolineato l'importanza di distinguere l’identità della città dalla presenza della criminalità organizzata e ha invitato tutte le istituzioni a collaborare per garantire stabilità e sviluppo nel territorio.
Il sindaco uscente attende di conoscere le motivazioni del provvedimento disposto dal Consiglio dei Ministri e invita a distinguere l’identità della città dalla presenza della criminalità organizzata: «Torre Annunziata merita stabilità, sviluppo e la collaborazione di tutte le istituzioni».. “All’esito della decisione del Consiglio dei Ministri di disporre lo scioglimento del Consiglio Comunale, nel pieno rispetto delle Istituzioni e dello Stato di diritto, resto in attesa di conoscere le motivazioni del provvedimento. In questi anni il Comune ha sempre assicurato piena collaborazione alle Forze dell’Ordine, all’Autorità Giudiziaria e a tutte le Istituzioni preposte alla tutela della legalità, operando nel rispetto dei rispettivi ruoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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