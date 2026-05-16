Il Tar Campania respinge la richiesta di scioglimento del Consiglio comunale
Il Tar Campania ha deciso di respingere la richiesta di scioglimento del Consiglio comunale di Castel Morrone, mettendo fine a un procedimento giudiziario che durava da diversi mesi. La decisione è arrivata in seguito a un ricorso presentato contro una precedente delibera, senza che siano state accolte le richieste di scioglimento avanzate. La vicenda riguarda questioni di natura amministrativa e politica che hanno coinvolto l’ente locale, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali.
Il Tar Campania frena sul caso politico-amministrativo che da mesi interessa il Comune di Castel Morrone. Con un’ordinanza pubblicata dalla Prima Sezione, il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da sei consiglieri comunali di minoranza che chiedevano, di fatto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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