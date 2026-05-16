Il Tar Campania respinge la richiesta di scioglimento del Consiglio comunale

Da casertanews.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tar Campania ha deciso di respingere la richiesta di scioglimento del Consiglio comunale di Castel Morrone, mettendo fine a un procedimento giudiziario che durava da diversi mesi. La decisione è arrivata in seguito a un ricorso presentato contro una precedente delibera, senza che siano state accolte le richieste di scioglimento avanzate. La vicenda riguarda questioni di natura amministrativa e politica che hanno coinvolto l’ente locale, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Tar Campania frena sul caso politico-amministrativo che da mesi interessa il Comune di Castel Morrone. Con un’ordinanza pubblicata dalla Prima Sezione, il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da sei consiglieri comunali di minoranza che chiedevano, di fatto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Scioglimento del consiglio comunale di Pagani, Villani (M5S): "Ferita profonda per la democrazia"La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Virginia Villani, interviene dopo la decisione del Consiglio dei ministri, che ha disposto lo...

Medicina, il Consiglio di Stato respinge l’appello contro la sentenza del Tar sul semestre apertoIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello contro la decisione del Tar del Lazio sul semestre aperto per la facoltà di Medicina.

tar campania il tar campania respingeDimensionamento scolastico: il TAR respinge la sospensiva del Comune di SapriStampa Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione di Salerno – ha respinto la richiesta cautelare presentata dal Comune di Sapri contro il decreto regionale che, nell’ambito del pi ... salernonotizie.it

tar campania il tar campania respingeForno crematorio, il Tar respinge la sospensiva: si va avantiNessuno stop, almeno per ora, al progetto del tempio crematorio annesso al cimitero comunale di Maddaloni. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha respinto l’istanza ca ... casertanews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web