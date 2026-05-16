Il Tar Campania respinge la richiesta di scioglimento del Consiglio comunale

Il Tar Campania ha deciso di respingere la richiesta di scioglimento del Consiglio comunale di Castel Morrone, mettendo fine a un procedimento giudiziario che durava da diversi mesi. La decisione è arrivata in seguito a un ricorso presentato contro una precedente delibera, senza che siano state accolte le richieste di scioglimento avanzate. La vicenda riguarda questioni di natura amministrativa e politica che hanno coinvolto l’ente locale, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali.

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