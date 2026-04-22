Scioglimento del consiglio comunale di Pagani Villani M5S | Ferita profonda per la democrazia

Il Consiglio dei ministri ha deciso di sciogliere il consiglio comunale di Pagani a causa di infiltrazioni della criminalità organizzata. Questa decisione rappresenta il terzo commissariamento dell’ente in 33 anni. La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle ha commentato la situazione definendola una ferita profonda per la democrazia. La misura è stata adottata dopo le verifiche sulle infiltrazioni nel municipio.

La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Virginia Villani, interviene dopo la decisione del Consiglio dei ministri, che ha disposto lo scioglimento del Comune di Pagani per accertate infiltrazioni della criminalità organizzata, sancendo il terzo commissariamento dell’ente in 33 anni.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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