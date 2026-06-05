CSI Lignano | festa Bordighera Nuoto con 5 medaglie nella giornata 1

Notizia in breve

Nella prima giornata del CSI Lignano, la festa del Bordighera Nuoto si è conclusa con cinque medaglie. Due atleti hanno vinto l'oro nei 50 dorso, uno in stile libero e due nelle staffette. I tecnici hanno preparato gli atleti con allenamenti specifici e strategie mirate, contribuendo a risultati precisi e puntuali. La squadra ha dominato in diverse discipline, confermando la crescita nel settore nuoto.