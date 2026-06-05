CSI Lignano | festa Bordighera Nuoto con 5 medaglie nella giornata 1
Nella prima giornata del CSI Lignano, la festa del Bordighera Nuoto si è conclusa con cinque medaglie. Due atleti hanno vinto l'oro nei 50 dorso, uno in stile libero e due nelle staffette. I tecnici hanno preparato gli atleti con allenamenti specifici e strategie mirate, contribuendo a risultati precisi e puntuali. La squadra ha dominato in diverse discipline, confermando la crescita nel settore nuoto.
Chi sono gli atleti che hanno conquistato l'oro nei 50 dorso?. Come hanno fatto i tecnici a garantire risultati così precisi?. Quali giovani talenti hanno sfiorato il podio nazionale in rana?. Cosa deve fare Giulia Florio per vincere la finale odierna?.? In Breve Sabrina Floris e Alessandro Rebaudo guidano la gestione tecnica della società.. Francesca Guglielmi e Gabriele Vaccaro ottengono due argenti nella categoria Masters.. Francesco Scaringi conquista il bronzo nei 50 rana nella categoria ragazzini.. Giulia Florio accede alla finale dei 100 stile dopo un quarto posto.. L’Asd Bordighera Nuoto conquista cinque medaglie nella prima giornata ai campionati CSI di Lignano Sabbiadoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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