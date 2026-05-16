A Lignano, sedici atleti di Bordighera Nuoto parteciperanno ai Campionati Nazionali CSI. La squadra è composta da nuotatori di diverse categorie, pronti a gareggiare nelle varie specialità. Tra loro, Sabrina Floris ricopre anche il ruolo di allenatrice, oltre a essere atleta. La partecipazione si svolgerà nelle prossime settimane, con atleti pronti a rappresentare la società in diverse discipline. La gara si terrà in una piscina di Lignano, con i partecipanti provenienti da varie parti del paese.

? Punti chiave Chi sono i sedici atleti selezionati per la sfida nazionale?. Come influirà il doppio ruolo di Sabrina Floris sui risultati?. Quali obiettivi ha prefissato la società per superare l'edizione precedente?. Perché questa trasferta rappresenta un momento cruciale per la storia locale?.? In Breve Staff tecnico composto da Sabrina Floris e Alessandro Rebaudo guida i sedici atleti.. Selezione avvenuta dopo il XV Circuito Regionale CSI Liguria del 10 maggio.. La storica ASD Bordighera Nuoto vanta cinquantuno anni di attività sportiva locale.. Obiettivo ambizioso di migliorare i risultati ottenuti nella precedente edizione nazionale..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bordighera Nuoto a Lignano: 16 atleti per i Campionati Nazionali CSI

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