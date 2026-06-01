La squadra di nuoto pinnato, nata da tre anni, ha conquistato numerose medaglie a Lignano. Nei 50 monopinna, il distacco tra la seconda e la prima posizione è stato di pochi centesimi di secondo. La vittoria è arrivata grazie a una prestazione che ha sorpreso, considerando la giovane età del club. La squadra ha ottenuto risultati sorprendenti contro avversari con più esperienza e un percorso più lungo.

? Punti chiave Come ha fatto un club nato da soli tre anni a scalare il podio nazionale?. Quanto è stato piccolo il distacco tra Pietralunga e l'oro nei 50 monopinna?. Chi sono gli atleti che hanno garantito il bronzo alla staffetta biancorossa?. Quali obiettivi agonistici attendono la squadra dopo il successo di Lignano?.? In Breve Marco Pietralunga conquista due argenti (16”,66 e 37”,37) e si qualifica per le Universiadi di ottobre.. Staffetta 4×50 monopinna composta da Pietralunga, Rancati, Rossi e Laanaia vince il bronzo.. Sebastiano Rossi ottiene il quinto posto nei 200 monopinna con il tempo di 1’30”,63.. Sofia Cosenza raggiunge la finale dei 50 apnea chiudendo all'ottavo posto con 18”,78. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoto pinnato: trionfo di medaglie per la Vittorino a Lignano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuoto pinnato: piastrellata d’oro per la Calypso a GenovaDurante il 17° trofeo Luigi Ferraro di nuoto pinnato, svoltosi domenica 19 aprile presso la piscina della Sciorba a Genova, la squadra della Calypso...

Orsi: "Ora in vasca mi sento un jet. Il nuoto pinnato come la Formula 1"Marco Orsi, nuotatore bolognese noto come “il Bomber”, ha dichiarato di sentirsi come un jet durante le gare in vasca, paragonando il nuoto pinnato...

Temi più discussi: Nuoto pinnato, un successo la prima edizione del Trofeo Città di Melfi | Basilicata Notizie; Lutto nazionale: lunedì 1º giugno chiusi tutti gli impianti sportivi di San Marino; Alessandra Gasparelli e Francesco Sansovini sono d'oro a Monaco; Speclial Olympics, oro di Frassini nel golf ai Nazionali in Svizzera.

Argento bis per Pietralunga ai campionati italiani di nuoto pinnatoSi è chiusa con un bilancio altamente positivo la partecipazione della squadra della Vittorino da Feltre di Piacenza ai Campionati Italiani assoluti di nuoto pinnato, svoltisi lo scorso fine settimana ... piacenzasera.it

Nuoto Pinnato: la Calypso agli Assoluti conquista 9 medaglieLa Calypso si conferma una delle realtà più brillanti del panorama nazionale del nuoto pinnato. Ai prestigiosi Campionati Italiani Assoluti di Lignano ... piacenzasera.it