Una parte del soffitto della segreteria del Liceo Pascasino di Marsala si è sgretolata ieri. La porzione crollata si trovava in una stanza della sede centrale, in via Vaccari. Nessun ferito è stato segnalato, ma la scena ha causato momenti di paura tra studenti e personale. Sul posto sono intervenuti i tecnici per verificare la stabilità dell’edificio.

Paura a Marsala, dove nella giornata di ieri è crollata una porzione del soffitto di una stanza della segreteria della sede centrale del Liceo Pascasino «Giovanni XXIII», in via Vaccari. Fortunatamente il cedimento non ha provocato feriti né conseguenze gravi. L'episodio si è verificato pochi minuti dopo la conclusione dell'orario di lavoro. I dipendenti avevano infatti terminato il turno e lasciato i locali intorno alle ore 14, appena quindici minuti prima del crollo, evitando così conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi. La denuncia della Uil Trapani «Siamo stanchi di parlare di tragedie sfiorate e di affidare la vita delle persone alla pura fatalità», hanno dichiarato il segretario generale della Uil Trapani, Tommaso Macaddino, e il segretario territoriale della Uil Scuola Trapani, Fulvio Marino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Crolla il soffitto al Liceo Pascasino di Marsala, tragedia sfiorata

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