A Gratacasolo, frazione di Pisogne, si è verificato il crollo parziale di una facciata di un edificio in Vicolo Chiuso. Nessuna persona è rimasta ferita. La struttura era considerata pericolante e il cedimento si è verificato senza provocare danni a persone o ad altri edifici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. La zona è stata transennata e sono in corso verifiche tecniche sulla stabilità dell’edificio.

Attimi di paura a Gratacasolo, frazione del Comune di Pisogne, dove si è verificato il crollo parziale di un edificio situato in Vicolo Chiuso. È accaduto nella serata di martedì, quando fortunatamente non passava nessuno. È ceduta una parte della facciata di un edificio vetusto, che ha investito la stradina sottostante. Da tempo chi vive in zona segnalava il pericolo rappresentato dall’edificio, visibilmente usurato. L’allarme è scattato non appena i residenti hanno avvertito il forte rumore provocato dal cedimento strutturale. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Breno e della Stazione di Pisogne per la gestione dell’ordine pubblico e della viabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tragedia sfiorata nella frazione Gratacasolo. Crolla facciata di un edificio pericolante

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