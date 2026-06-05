Crolla il mercato giudiziario in Lombardia | nel primo trimestre assegnati 3.105 immobili -12% rispetto al 2025

Notizia in breve

Nel primo trimestre del 2026 in Lombardia sono state assegnate 3.105 unità immobiliari tramite aste giudiziarie, con una diminuzione del 12% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il numero di procedure avviate è calato rispetto all’anno precedente, così come il valore complessivo degli immobili assegnati. La diminuzione delle aste si traduce in un mercato giudiziario più ridotto e con un volume di immobili in vendita inferiore rispetto al passato.