Crolla il mercato giudiziario in Lombardia | nel primo trimestre assegnati 3.105 immobili -12% rispetto al 2025
Nel primo trimestre del 2026 in Lombardia sono state assegnate 3.105 unità immobiliari tramite aste giudiziarie, con una diminuzione del 12% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il numero di procedure avviate è calato rispetto all’anno precedente, così come il valore complessivo degli immobili assegnati. La diminuzione delle aste si traduce in un mercato giudiziario più ridotto e con un volume di immobili in vendita inferiore rispetto al passato.
Milano, 5 giugno 2026 – Meno aste immobiliari e più povere. Il primo trimestre dell’anno si chiude con un calo sia di procedure, sia di valore. Secondo l’Osservatorio Berry Brick di Berry, la Lombardia con 3.105 vendite giudiziarie si conferma la prima regione, ma il dato scende del 12% rispetto a inizio 2025. Il valore medio della base d’asta (158.403) perde 10mila euro (-6,2%). Quello complessivo crolla: -17,5%. Le case restano il primo bene (1.636, il 52,69%). Segue il commercio (610) con il 19,65%. https:www.ilgiorno.itmilanoeconomiaprevisioni-pil-lombardia-c0ba5hkw Le province. Quasi tutti i tribunali rallentano: 552 esecuzioni da Milano, 530 da Brescia, 369 da Bergamo, 278 da Pavia, 237 da Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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