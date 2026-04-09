Nel primo trimestre del 2026, il mercato europeo dell’auto registra una crescita del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, le vendite nel settore hanno segnato un aumento del 5% rispetto al primo trimestre del 2025. Questa crescita si combina con i dati di una leggera ripresa complessiva nel settore automobilistico europeo.

Il primo trimestre del 2026 si chiude all’insegna di una moderata crescita per il mercato europeo dell’auto (+3,7% vs. 2025): Stellantis incrementa sia le vendite che la quota di mercato. Come sottolinea Emanuele Cappellano, COO di Enlarged Europe: “I primi tre mesi del 2026 hanno consolidato il processo di recupero già iniziato da Stellantis verso la fine dell’anno scorso. Continuiamo a costruire una solida dinamica di crescita, grazie al nostro piano di rilancio del business, basato sulla centralità dei bisogni del cliente, cui offriamo una gamma equilibrata tra funzionalità, design e scelta di motorizzazioni”. In Italia Stellantis cresce nel trimestre del 6,7% nelle vendite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stellantis chiude il primo trimestre 2026 sul mercato auto UE30 con un incremento delle vendite del 5% rispetto al 2025

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