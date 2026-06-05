Croazia al Fantacampionato Mondiale | titolari rigorista possibili sorprese e chi prendere

La Croazia si prepara per il Fantacampionato Mondiale con alcuni punti fermi, tra cui il rigorista designato e i titolari più probabili. Tra i giocatori più affidabili ci sono i centrocampisti e gli attaccanti di maggiore esperienza, mentre si cercano possibili sorprese tra i giovani emergenti. La formazione dovrebbe vedere alcuni cambi rispetto alle ultime uscite, con eventuali inserimenti di nuovi volti. Sono indicati anche i giocatori da evitare e quelli da prendere in considerazione per il team ideale.

Finalista nel 2018 e medaglia di bronzo nel 2022, la Croazia arriva al Mondiale 2026 con la consapevolezza di aver disputato le ultime due edizioni della Coppa del Mondo da assoluta protagonista. Nel percorso di qualificazione contro Repubblica Ceca, Isole Faroe, Montenegro e Gibilterra, i croati hanno disputato la personale campagna da imbattuti, vincendo sette degli otto incontri e conquistando da primi nel girone il pass per la spedizione in Stati Uniti, Canada e Messico. Nonostante qualche cambio generazionale nel corso degli ultimi anni, la squadra non ha perso la propria spina dorsale e ora, nel non semplice Girone I -... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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