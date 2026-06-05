Crisi Russia | l’Europa è pronta al dialogo serve la risposta di Putin

Il vertice del formato E3 si terrà domenica prossima a Londra, con la partecipazione di rappresentanti di tre paesi. La presenza di un rappresentante russo non è ancora confermata e dipende dalla risposta di Putin alla proposta di negoziato avanzata da Merz. Se il leader russo rifiutasse l'invito, non sono previste alternative immediate di incontro tra le parti. La discussione si concentrerà su risposte europee alla crisi in Russia.

Chi parteciperà al vertice del formato E3 a Londra domenica prossima?. Cosa accadrà se Putin rifiuterà il tavolo negoziale proposto da Merz?. Come cambierà la strategia diplomatica europea dopo l'incontro nel Regno Unito?. Perché la volontà di negoziare dell'Europa dipende esclusivamente da Mosca?.? In Breve Friedrich Merz annuncia incontro formato E3 a Londra domenica prossima.. Proposte di Zelensky per trattative dirette con Mosca restano in sospeso.. L'impasse diplomatica dipende esclusivamente dalla mancata risposta di Vladimir Putin.. Il vertice britannico testerà l'efficacia della pressione diplomatica europea.. Merz punta sul dialogo europeo per sbloccare la crisi con la Russia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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