In Russia cambiano le professioni sanitarie | abolito il sessuologo nasce il medico della longevità sana La risposta di Putin alla crisi demografica

In Russia, il ministero della Salute ha pubblicato un decreto che ha eliminato 16 professioni sanitarie, tra cui quella di sessuologo. Contestualmente, sono state istituite 11 nuove figure professionali, tra cui il “medico della longevità sana”. La modifica delle qualifiche fa parte di una riforma delle professioni nel settore sanitario, senza ulteriori dettagli sui criteri adottati o sulle modalità di implementazione.

Un decreto del ministero della Salute russo pubblicato lo scorso fine settimana ha eliminato 16 professioni in ambito sanitario, tra le quali quella del sessuologo, e ne ha introdotte 11 nuove, tra le quali spicca la figura del “medico della longevità sana”. In Russia, l’ aspettativa di vita maschile continua a destare preoccupazioni nel governo di Vladimir Putin: 68 anni contro i 75 degli Usa e gli oltre 80 dell’Europa occidentale. Non solo una questione di nomenclatura. La misura era stata annunciata da tempo e avrà effetto a partire dal 1° settembre: coloro che hanno lavorato finora come sessuologi potranno continuare a farlo ma in futuro incontreranno difficoltà nell’ottenere l’accreditamento regolare, ossia l’autorizzazione all’esercizio della professione medica, e dovranno orientarsi verso settori affini. 🔗 Leggi su Open.online

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