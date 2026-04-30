Trump-Putin telefonata di un’ora e mezza | La Russia è pronta alla tregua

Ieri si è svolta una telefonata di circa un’ora e mezza tra Vladimir Putin e Donald Trump. Durante la conversazione, il presidente russo ha affermato che la Russia è pronta a negoziare una tregua. I dettagli dell’incontro telefonico non sono ancora stati resi pubblici, ma si tratta di un confronto tra i due leader su questioni di attualità internazionale.

Washington, 30 aprile 2026 – Lunga telefonata, ieri, tra Vladimir Putin e Donald Trump. Nel corso del colloquio, definito “franco e pragmatico” e durato circa un’ora e mezza, il leader russo si è detto pronto a una tregua in Ucraina in coincidenza con la Giornata della Vittoria il 9 maggio, ha reso noto il Consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov. Dal canto suo, il presidente americano si sarebbe detto favorevole alla tregua. L’ultima chiamata tra lo zar e il tycoon era stata il 9 marzo scorso. Secondo quanto riferito da Ushakov all’agenzia Tass, “ Trump ha detto a Putin che un accordo per risolvere il conflitto in Ucraina è ormai vicino “, mentre “il presidente russo ha affermato che dall’inizio del 2025 la Russia ha trasferito oltre 20.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Trump al telefono con Putin, Poi annuncia: “Guerra quasi finita”

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