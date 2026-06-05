Crisi Electrolux fronte comune a Forlì La deputata Tassinari | Nessun compromesso sulla tutela dell' occupazione

A Forlì, sindacati e rappresentanti istituzionali si sono riuniti per discutere della crisi dei lavoratori di Electrolux, con l’obiettivo di difendere l’occupazione. La deputata ha dichiarato che non ci saranno compromessi sulla tutela dei posti di lavoro, in vista del tavolo previsto il 15 giugno al ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’incontro si è svolto nei giorni scorsi con la partecipazione di segretari nazionali e territoriali.

In vista del tavolo ad hoc in programma il prossimo 15 giugno al ministero delle Imprese e del Made in Italy, la deputata Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale di Forza Italia Emilia-Romagna, ha partecipato nei giorni scorsi a un incontro con i segretari nazionali e territoriali dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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