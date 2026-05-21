Crisi Electrolux la Regione va a muso duro | Nessun compromesso questo piano si ritira e basta

La tensione cresce davanti allo stabilimento Electrolux di viale Bologna in occasione dell’annuncio di circa 400 esuberi su un totale di circa 900 dipendenti. La notizia ha suscitato reazioni di forte preoccupazione tra i lavoratori e le loro famiglie, con manifestazioni e incontri tra rappresentanti sindacali e la direzione aziendale. La Regione si è schierata, dichiarando che non ci saranno compromessi e che il piano di ristrutturazione sarà ritirato. La situazione rimane al centro dell’attenzione pubblica e delle istituzioni locali.

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