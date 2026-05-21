Crisi Electrolux la Regione va a muso duro | Nessun compromesso questo piano si ritira e basta
La tensione cresce davanti allo stabilimento Electrolux di viale Bologna in occasione dell’annuncio di circa 400 esuberi su un totale di circa 900 dipendenti. La notizia ha suscitato reazioni di forte preoccupazione tra i lavoratori e le loro famiglie, con manifestazioni e incontri tra rappresentanti sindacali e la direzione aziendale. La Regione si è schierata, dichiarando che non ci saranno compromessi e che il piano di ristrutturazione sarà ritirato. La situazione rimane al centro dell’attenzione pubblica e delle istituzioni locali.
Sale la tensione davanti allo stabilimento Electrolux di viale Bologna, dove l'annuncio dei 400 esuberi, su circa 900 dipendenti, rischia di dimezzare la forza lavoro e di gettare nel baratro centinaia di famiglie forlivesi. A portare la solidarietà e la fermezza delle istituzioni direttamente ai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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