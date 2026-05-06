Subito più agenti mezzi e risorse L’appello dei sindacati di Polizia

I rappresentanti dei sindacati Fsp Polizia di Stato e Sap hanno incontrato i cittadini al mercato settimanale di Poggibonsi. Durante l’incontro hanno chiesto un aumento di agenti, mezzi e risorse disponibili per le forze di polizia. L’obiettivo è migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza sul territorio. La richiesta è stata presentata pubblicamente alla presenza di cittadini e operatori del mercato.

Incontrano i cittadini al mercato settimanale di Poggibonsi i rappresentanti dei sindacati Fsp Polizia di Stato e Sap, Sindacato autonomo di Polizia. Obiettivo, portare all’attenzione della comunità le carenze di organico del Commissariato. E rivolgere un appello "alle istituzioni e alla politica, sulla grave situazione". Hanno partecipato i segretari provinciali, rispettivamente Fabio Vaccaro e Andrea Bensi. Un volantinaggio e tante richieste di informazioni della gente, nel viavai del martedì, nonostante la pioggia, fra via della Libertà, piazza XVIII luglio e via Montecitorio. "Fra i cittadini abbiamo riscontrato un notevole interesse per...🔗 Leggi su Lanazione.it

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