I sindacati di Taranto hanno richiesto una legge speciale per il territorio, presentando una piattaforma con misure specifiche. Tra le proposte, ci sono interventi su ambiente, occupazione e infrastrutture. Durante l'incontro, la Regione Puglia è stata criticata per la mancanza di interventi concreti e per aver sottolineato problemi già noti senza proporre soluzioni nuove. La richiesta dei sindacati mira a ottenere un impegno più incisivo da parte delle istituzioni.

? Punti chiave Cosa prevede concretamente la piattaforma presentata dai sindacati?. Perché la Regione Puglia è stata criticata durante l'incontro?. Come influisce la crisi occupazionale sulla fuga dei giovani?. Quali settori industriali sono coinvolti nella richiesta della legge speciale?.? In Breve Sindacati CGIL, CISL e UIL hanno presentato le istanze il 22 maggio.. Territorio ha perso 37mila abitanti con cali annui di 1.000 persone.. Partecipanti all'incontro: Francesca Viggiano, Mario Turco, Dario Iaia e consiglieri regionali.. Temi includono ex ILVA, porto, polo telecomunicazioni, Leonardo e ospedale San Cataldo.. I sindacati di Taranto hanno presentato una piattaforma di rivendicazioni ai parlamentari e ai consiglieri regionali nella ex sala giunta della Provincia, ieri 22 maggio, chiedendo una legge speciale per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, i sindacati chiedono una legge speciale: ‘Serve un impegno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ex Ilva, si apre una voragine in una strada all'interno dello stabilimento: «Serve una legge speciale»Una profonda voragine si è aperta all'interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto, lungo la strada che costeggia i reparti Treno Nastri 2 e...

Leggi anche: I sindacati sulla morte del giovane lavoratore: "Non una fatalità, ma l'ennesima tragedia. Serve impegno di tutti"

Crisi petrolchimico: i sindacati chiedono tutele e ammortizzatori Le parole del Segretario #AntonioBaldassarre sul Quotidiano di Puglia ~ edizione del 20.05.2026 #CISL #USTCISLTarantoBrindisi #USTCISL #CISLTarantoBrindisi #TarantoBrindisi # x.com

Taranto è Italia, i sindacati rilanciano la vertenza del territorioCon il progetto Taranto è Italia, CGIL, CISL e UIL riportano al centro del confronto politico e istituzionale il futuro economico, sociale e occupazionale del territorio ionico ... trmtv.it

Taranto è ItaliaI sindacati hanno lanciato una piattaforma unitaria per una vertenza nazionale chiedendo un patto con istituzioni e imprese ... rainews.it