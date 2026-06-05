La Francia ha ridotto drasticamente i Fondi verdi destinati alla lotta ai cambiamenti climatici, suscitando accuse di negazionismo. La decisione arriva in un momento di crescenti criticità ambientali, con molte organizzazioni che evidenziano la diminuzione delle risorse per progetti sostenibili. La misura ha generato reazioni contrastanti, con alcuni che chiedono maggiore impegno e altri che difendono la scelta di rivedere le priorità di bilancio. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.

A volte — in realtà più spesso di quanto sia giusto — problemi strutturali vengono affrontati solo quando evidenti o drammatici. Altre volte, invece, persino l’evidenza sembra non bastare. È, infatti, il caso della crisi climatica. Non importa quanto sia evidente, scientificamente palese o urlato dalla bocca degli attivisti da anni: l’azione politica fatica a diventare una priorità assoluta. Le anomalie meteorologiche vengono così liquidate come casi isolati o del tutto normali. Difficilmente si ammette che le emissioni ignorate e perpetrate per anni hanno conseguenze dirette e sempre più estese sul clima; nel frattempo i governi riducono o eliminano le risorse destinate al problema. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Crisi climatica, riduzione drastica dei Fondi verdi: Francia accusata di negare il problema

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