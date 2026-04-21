Ecoansia | il grido dei giovani tra crisi climatica e fotografia

In occasione della Giornata della Terra, il 22 aprile, l’Unicef ha dedicato attenzione alla questione dell’ecoansia tra i giovani, sottolineando come molte giovani persone si sentano sopraffatte dall’attuale crisi climatica. Un incontro ha riunito esperti e rappresentanti di organizzazioni giovanili per discutere delle preoccupazioni e delle emozioni che questa situazione provoca tra i più giovani, con particolare attenzione alla fotografia come strumento di espressione.

In occasione della celebrazione della Giornata della Terra, prevista per il 22 aprile, l’Unicef ha diffuso un quadro preoccupante sulla vulnerabilità delle nuove generazioni: quasi la metà dei 2,4 miliardi di minori nel mondo si trova esposta a una combinazione di eventi climatici e ambientali critici, con circa un miliardo di essi residenti in aree ad alto rischio. Il messaggio punta a trasformare il senso di smarrimento in partecipazione attiva attraverso il lancio del concorso fotografico Uno scatto per il clima – Ambiente e futuro visti da me, rivolto ai giovani tra i 14 e i 19 anni. Il peso psicologico del cambiamento ambientale tra i giovani italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ecoansia: il grido dei giovani tra crisi climatica e fotografia Notizie correlate Sassari, il 25 aprile tra cortei e il forte grido dei giovaniSassari si prepara a commemorare l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una serie di momenti istituzionali e civili previsti... Calabria Sud: Cia punta su sostenibilità, giovani e resilienza agricola contro la crisi climatica.Reggio Calabria si prepara ad accogliere la IX Assemblea Elettiva di Cia Calabria Sud, un evento cruciale per definire le strategie del settore... Tutti gli aggiornamenti Metà dei giovani italiani soffre di «ecoansia»: la crisi climatica li rende pessimisti e psicologicamente deboliIl cambiamento climatico e le incertezze che genera sono una fonte di ansia per quasi la metà (41%) dei giovani italiani tra i 18 e i 35 anni, quelli che si apprestano ad entrare da adulti nella ... corriere.it Ecoansia, il peso psicologico dei cambiamenti climatici sui giovani italianiROMA (ITALPRESS) - Cresce l’ansia tra i giovani italiani per il futuro del pianeta. Uno studio promosso da Greenpeace e ReCommon, con il supporto scientifico dell’Istituto Europeo di ... notizie.tiscali.it