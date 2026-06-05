Crisi climatica ed economica per l’Italia | come cambierà il Paese entro il 2050

Il rischio climatico può costare fino al 6% del Pil italiano entro il 2050. Questa la conclusione della ricerca condotta da Deloitte sulla competitività del Paese e i danni diretti causati dal cambiamento climatico. Infatti, a causa dell’intensità degli eventi, l’impatto economico potrebbe raggiungere quasi 5 miliardi di euro annui entro il 2050. Le medie e piccole imprese italiane, al momento, non sono pronte per affrontare gli effetti del cambiamento climatico e l’impatto economico di questo. Dall’indagine risulta che solo il 14% delle PMI ha adottato misure per la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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