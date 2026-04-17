Pesca siciliana al collasso | audizione all' Ars per affrontare emergenza climatica ed economica

Durante un’udienza presso la Commissione Attività Produttive e Pesca dell'Assemblea Regionale Siciliana si è discusso della crisi nel settore della pesca locale. Il comparto, che rappresenta una parte importante dell’economia della regione, si trova oggi in grave difficoltà a causa di fattori climatici e economici. La riunione ha riunito rappresentanti e operatori del settore per analizzare la situazione e valutare possibili interventi.

Un comparto vitale per l’economia siciliana, ma oggi sull'orlo del collasso. È questo il quadro emerso durante l’importante audizione presso la Commissione Attività Produttive e Pesca dell’Ars, convocata per affrontare la crisi senza precedenti che sta colpendo il settore ittico. Tra gli effetti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Pesca in crisi, l’allarme delle cooperative all’Ars: “Settore al collasso, servono interventi urgenti”La crisi del comparto della pesca arriva all’Assemblea regionale siciliana, dove associazioni del movimento cooperativo e datoriali hanno partecipato... Pesca, la regione Veneto scrive ai ministeri: «Collasso ecologico ed economico»Tavolo a palazzo Balbi con le principali realtà del settore, chieste risposte immediate. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pesca in crisi, l’allarme delle cooperative all’Ars: Settore al collasso, servono interventi urgenti; Caro carburante, la Regione stanzia 25 milioni: Un sostegno per autotrasportatori, agricoltura e pesca; Dalla Regione un emendamento da 25 milioni. Ma i trasportatori non mollano; Sicilia, piove ma non basta: dighe al collasso, utilizzabile solo un terzo dell’acqua. Pesca al collasso in Sicilia: Tempesta perfetta, 5mila lavoratori a rischioRIPOSTO – Il settore della pesca siciliana è in ginocchio. Tra condizioni meteo estreme, proliferazione della mucillagine e costi del carburante fuori ... newsicilia.it Pesca in crisi, l’allarme delle cooperative all’Ars: Settore al collasso, servono interventi urgentiAudizione in terza Commissione: chiesto il rifinanziamento del fondo regionale e misure strutturali contro caro carburanti e cambiamenti climatici ... agrigentonotizie.it Pesca siciliana, tra emergenze e riforme: la III Commissione traccia la rotta, attese nuove misure x.com Regione Siciliana - Caro carburanti... in arrivo 25 milioni di euro https://www.notiziarioisoleeolie.it/sicilia-in-arrivo-il-pacchetto-caro-carburante-aiuti-estesi-ad-agricoltura-e-pesca/ #notiziarioisoleeolie #notiziarioeolie @follower - facebook.com facebook