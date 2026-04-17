Pesca siciliana al collasso | audizione all' Ars per affrontare emergenza climatica ed economica

Da cataniatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’udienza presso la Commissione Attività Produttive e Pesca dell'Assemblea Regionale Siciliana si è discusso della crisi nel settore della pesca locale. Il comparto, che rappresenta una parte importante dell’economia della regione, si trova oggi in grave difficoltà a causa di fattori climatici e economici. La riunione ha riunito rappresentanti e operatori del settore per analizzare la situazione e valutare possibili interventi.

Un comparto vitale per l’economia siciliana, ma oggi sull'orlo del collasso. È questo il quadro emerso durante l’importante audizione presso la Commissione Attività Produttive e Pesca dell’Ars, convocata per affrontare la crisi senza precedenti che sta colpendo il settore ittico. Tra gli effetti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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