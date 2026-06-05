La produzione nel settore metalmeccanico italiano sta aumentando, tuttavia la situazione complessiva rimane critica. I dati indicano un incremento, ma il contesto economico generale continua a mostrare incertezze. La ripresa non è uniforme e persistono difficoltà che influenzano le attività del settore. La crescita della produzione non elimina le criticità presenti nell’intero panorama industriale.

ROMA La metalmeccanica italiana registra segnali di ripresa, ma il quadro generale è incerto. Il recupero della produzione, +0,8% da gennaio a marzo rispetto al trimestre precedente e una crescita tendenziale del 2,6%, è una boccata d’ossigeno, ma quasi un terzo delle aziende è in crisi o in ristrutturazione e il 26% dichiara una riduzione del portafoglio ordini. Questo il bilancio della 178esima indagine di Federmeccanica. A trainare il settore è la ripresa dell’ automotive (+13,6%), mentre l’ export è una medaglia con due facce. Nei primi tre mesi del 2026, le esportazioni toccano i 73 miliardi (+4,8% sull’anno precedente). Calano in Germania (-5,6%), Spagna (-6%) e Cina (-9,5%), India (-15,3%) e Usa (-1,1%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cresce la produzione. "Ma il quadro è critico"

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La patrimoniale? Non funziona. A dirlo è uno studio voluto dalla Commissione europea. Federmeccanica, la produzione italiana cresce ma il quadro resta critico. Al via il 55° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo. Ascolta: shorturl.at/Bm x.com

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