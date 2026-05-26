Anghiari rendiconto 2025 | il bilancio cresce a 15 milioni ma il vincolo del Fal resta un fattore critico
Il bilancio di Anghiari per il 2025 si attesta a 15 milioni di euro, con un incremento rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il Fondo di Anticipazione Liquidità (FAL) continua a rappresentare un limite per la gestione finanziaria, mantenendo il vincolo sui conti pubblici. La situazione evidenzia la presenza di un fattore critico che potrebbe influenzare le future operazioni dell’amministrazione locale.
Arezzo, 26 maggio 2026 – Anghiari, rendiconto 2025: il bilancio cresce a 15 milioni, ma il vincolo del FAL resta un fattore critico Il Fondo di Anticipazione Liquidità rimane un vincolo rigido per i conti dei prossimi anni. Salvaguardati tutti i servizi ai cittadini. Un bilancio dal valore numerico significativo, che tuttavia deve fare i conti con vincoli strutturali del passato: è questa la complessa fotografia della situazione economico-finanziaria del Comune di Anghiari emersa dal Rendiconto 2025. Il totale delle risorse gestite dal Comune ha raggiunto i 15 milioni di euro, un incremento rilevante rispetto ai 5 milioni del 2016. Tuttavia, la prudenza resta d’obbligo a causa di passività preesistenti che continuano a condizionare le scelte finanziarie dell’ente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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