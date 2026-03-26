Gli abbattimenti di alberi lungo le principali autostrade della Sicilia nord-orientale hanno suscitato reazioni contrastanti. Il Consorzio per le autostrade si difende, mentre il fronte delle critiche chiede la sospensione delle attività. La questione coinvolge istituzioni, comitati e associazioni ambientaliste, che si stanno confrontando su questo tema in continua escalation.

Richieste di stop agli interventi lungo le tratte siciliane: contestati criteri operativi, perizie e impatto ambientale, con interventi di tecnici, associazioni e ordini professionali La questione degli abbattimenti degli alberi lungo le principali arterie autostradali della Sicilia nord-orientale si allarga e si trasforma in un confronto sempre più acceso tra istituzioni, comitati, associazioni ambientaliste e mondo tecnico. Dopo le denunce dei cittadini e le prese di posizione di WWF, Legambiente e Lipu, il Consorzio Autostrade Siciliane difende l’intervento e annuncia anche nuove piantumazioni. Ma la replica non chiude il caso: al contrario, alimenta ulteriori contestazioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Tagli di alberi in autostrada, il Cas si difende ma cresce il fronte critico: "Sospendete le attività"

Articoli correlati

Leggi anche: Alberi pericolanti in autostrada, il Cas interviene per rimuoverli: chiusure notturne in tangenziale

Leggi anche: Il fronte del No al referendum traballa: nei sondaggi cresce il Sì

Tutti gli aggiornamenti su Tagli di alberi in autostrada il Cas si...

Temi più discussi: Verde urbano, stop a tagli e potature per proteggere gli uccelli (e gli alberi); Tagli di alberi sulle Provinciali nel Torinese; Basta abbattere alberi sani. Ora ripiantumare e compensare i tagli effettuati e ricostituire TUTTE le alberature eliminate; Addio agli alberi di Prati: ecco dove finiscono gli esemplari trapiantati e quelli che sostituiscono platani e lecci tagliati.

Castel Fusano, saluta altri alberi: solo nella villa di Plinio 53 abbattimenti in 2 mesiDiciannove pini domestici salutano per sempre la cosiddetta Villa di Plinio. Con loro se ne vanno anche 5 olmi campestri (Ulmus minor) 2 lecci (Quercus ilex) e un abete rosso (Picea abies). Sono quest ... romatoday.it

Verde urbano, stop a tagli e potature per proteggere gli uccelli (e gli alberi)La Lipu ha chiesto a enti pubblici e cittadini di non fare interventi sugli alberi nel periodo fra marzo e l’estate ... repubblica.it

Non tutti i tagli di carne sono uguali. Ogni piatto ha il suo taglio perfetto: dalla griglia alla padella, fino ai grandi classici della cucina. Alla Bottega dei Sapori ti consigliamo sempre la scelta giusta per quello che vuoi preparare. - facebook.com facebook

Lanxess annuncia nuovi tagli di costi e personale nel 2026 polimerica.it/articolo.aspi… x.com