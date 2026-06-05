Prima del concerto al Circo Massimo, l’artista ha suonato il sassofono e dedicato la performance ai presenti. Durante il live, ha ricordato che questo tour rappresenta il punto più alto del suo percorso, iniziato nei teatri, poi nei palasport e negli stadi dal 2018, arrivando ora nei grandi spazi dedicati alla musica dal vivo e ai raduni di massa.

“Questo tour rappresenta il culmine del mio percorso live. Un viaggio cominciato nei teatri, passato attraverso i palasport, esploso nei primi stadi del 2018 e arrivato oggi nei grandi templi della musica dal vivo e dei raduni collettivi. Tutto è stato costruito con le canzoni, con la dedizione assoluta al palcoscenico e con una continua ricerca dello spettacolo – racconta Cesare Cremonini – che in attesa dell'inizio del tour, domani e domenica al Circo Massimo, regala ai fan della Capitale, una performance con il sassofono sulle note di “Roma Capoccia” di Antonello Venditti (Carmen Guadalaxara). Le sfide dell'energia. L'intervista del direttore Capezzone al ministro Pichetto Fratin Lo spettacolo dei freestyler del taekwondo incanta Piazza di Spagna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cremonini stupisce tutti al sassofono, la dedica prima del live al Circo Massimo

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Cesare Cremonini - Suonare il sassofono a Napoli e il rischio piu grande di una carriera intera

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