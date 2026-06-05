Credem punta sulla Sardegna | arriva un’esperta a Olbia

Una consulente esperta è stata inviata a Olbia da Credem. La sua presenza mira a offrire supporto nella gestione patrimoniale per i clienti privati in Sardegna. La figura si occuperà di fornire consulenze specializzate e servizi personalizzati, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza finanziaria nella zona. Non sono stati forniti dettagli sul suo background o sulle modalità operative.

Chi è la nuova consulente esperta che arriva a Olbia?. Come cambierà la gestione patrimoniale per i privati in Sardegna?. Quali vantaggi riceveranno le imprese locali da questa nuova sinergia?. Perché Credem ha scelto proprio una figura con esperienza a Porto Cervo?.? In Breve Deborah Biscu vanta ventisei anni di esperienza nel settore finanziario.. La rete Financial Wellbanker è guidata da Giorgio Viceré in Sardegna e Lazio.. Lavoro in sinergia con filiali territoriali e centri Impresa sotto Pier Claudio Atzori.. Coordinamento generale delle attività affidato a Gavino Devilla e Luca Trotta.. Il Credem potenzia la consulenza finanziaria in Sardegna con l’ingresso di Deborah Biscu ad Olbia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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