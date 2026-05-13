Sardegna in viaggio | i traghetti Livorno-Olbia schizzano del 29%
I traghetti tra Livorno e Olbia hanno registrato un aumento del 29% rispetto allo scorso anno. L'incremento dei costi del carburante è stato uno dei fattori che ha influenzato le tariffe, ma non sono stati forniti dettagli specifici sull'impatto diretto sui prezzi dei biglietti. In agosto, i prezzi variano tra le diverse tipologie di posto, come poltrona e cabina, senza indicazioni precise sui costi.
? Punti chiave Quanto incide il rincaro del carburante sul costo finale del biglietto?. Come cambiano i prezzi tra una poltrona e una cabina in agosto?. Perché il Governo è chiamato a intervenire per proteggere i viaggiatori?. Quali rischi corre il turismo sardo con questi nuovi salassi?.? In Breve Prezzi poltrona Livorno-Olbia a 616,50 euro con rincari del 15% rispetto all'anno scorso.. Cabine Livorno-Olbia a 636 euro con aumento del 18% rispetto ai valori precedenti.. Tariffe agosto per poltrona salgono dell'82% rispetto ai prezzi registrati a maggio 2026.. Costi carburante e tensioni in Medio Oriente causano i rincari segnalati da Federconsumatori.🔗 Leggi su Ameve.eu
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