Sardegna in viaggio | i traghetti Livorno-Olbia schizzano del 29%

I traghetti tra Livorno e Olbia hanno registrato un aumento del 29% rispetto allo scorso anno. L'incremento dei costi del carburante è stato uno dei fattori che ha influenzato le tariffe, ma non sono stati forniti dettagli specifici sull'impatto diretto sui prezzi dei biglietti. In agosto, i prezzi variano tra le diverse tipologie di posto, come poltrona e cabina, senza indicazioni precise sui costi.

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