In Sardegna, il tempo varia tra zone di caldo e nuvole. A Olbia, le temperature sono sopra la media, mentre nel Turritano si registrano nubi. La differenza climatica si osserva tra le aree costiere e interne. Per chi si trova a Sassari, l'abbigliamento potrebbe dover adattarsi alle condizioni diurne, con possibilità di vestirsi a strati o portare un ombrello. La variazione si mantiene anche nelle prossime ore.

Come cambierà l'abbigliamento ideale per chi si trova a Sassari?. Perché il termometro a Olbia segnerà valori sopra la media?. Quale elemento meteorologico causerà il brusco calo termico nel Turritano?. Dove si potranno godere le spiagge con mare calmo e sole?.? In Breve Turritano: massime tra 25°C e 26°C con minime verso i 15°C.. Vento da ovest-nord-ovest moderato o forte nel territorio di Sassari.. Gallura: temperature massime fino a 30°C e minime sopra i 18°C.. Spiagge di Porto Istana e Pittulongu con mare calmo o poco mosso.. Il meteo divide la Sardegna: sole in Gallura e instabilità nel Turritano questo 3 giugno. Il mercoledì 3 giugno 2026 vedrà la Sardegna divisa tra un’ondata di caldo estivo a Olbia e un’atmosfera più fresca e incerta nell’area di Sassari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Ameve.eu - Sardegna, meteo spaccato: caldo a Olbia e nubi nel Turritano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maltempo in Sardegna, mareggiata a Cala Gonone: l'acqua arriva fino in paese

Notizie e thread social correlati

Meteo Sardegna: sole intenso a Sassari e nubi su Olbia il 18 maggioIl 18 maggio, il cielo a Sassari si presenta con un sole intenso, mentre a Olbia si osservano nubi.

Olbia e Gallura: nubi e possibili piovaschi nel pomeriggioNel pomeriggio, la regione di Olbia e Gallura potrebbe essere interessata da nubi e piovaschi, con alcune zone che potrebbero essere più colpite di...

Si parla di: Meteo 2 giugno, Italia spaccata: rischio temporali, temperature in calo (di poco). Ecco le previsioni.

Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioniL'Italia si prepara a vivere una fase di caldo anomalo, con caratteristiche più vicine al pieno luglio che alla seconda metà di maggio. Già da oggi, infatti, il Paese sarà interessato da un deciso ria ... tg24.sky.it

Meteo, Italia divisa: caldo africano al Sud, piogge al Centro-Nord. Le previsioniIn vista del weekend del 9 e 10 maggio 2026 si delinea un miglioramento generale del clima grazie ad una parziale rimonta dell'anticiclone verso il Mediterraneo centrale. Tutto dovrebbe cambiare da ... meteo.it