Creator intelligenza artificiale e gaming | a San Daniele torna il festival che racconta il futuro digitale

Notizia in breve

Dal 12 al 14 giugno, il Cinema Teatro Splendor di San Daniele del Friuli ospiterà la quarta edizione di Dixit, festival dedicato alla comunicazione digitale, ai nuovi linguaggi del web e alle trasformazioni sociali. La manifestazione si concentrerà su creator, intelligenza artificiale e gaming, con incontri e presentazioni su queste tematiche. Non sono stati comunicati dettagli sui relatori o sugli eventi specifici in programma.