Creator intelligenza artificiale e gaming | a San Daniele torna il festival che racconta il futuro digitale
Dal 12 al 14 giugno, il Cinema Teatro Splendor di San Daniele del Friuli ospiterà la quarta edizione di Dixit, festival dedicato alla comunicazione digitale, ai nuovi linguaggi del web e alle trasformazioni sociali. La manifestazione si concentrerà su creator, intelligenza artificiale e gaming, con incontri e presentazioni su queste tematiche. Non sono stati comunicati dettagli sui relatori o sugli eventi specifici in programma.
Dal 12 al 14 giugno il Cinema Teatro Splendor di San Daniele del Friuli ospiterà la quarta edizione di Dixit, il festival dedicato alla comunicazione digitale, ai nuovi linguaggi del web e alle trasformazioni della società. Per tre giorni creator, divulgatori, imprenditori, artisti e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Generate VIRAL 3D Ai Videos using Nano Banana Pro | FREE | Full Ai Video Generation Course
Notizie e thread social correlati
Riscrive i film con l’intelligenza artificiale: il creator giapponese che sta ‘distruggendo’ le scene cult è viraleUn creator giapponese sta attirando l’attenzione sui social media grazie a video in cui utilizza l’intelligenza artificiale per entrare in scene di...
Leggi anche: Intelligenza artificiale ed etica: il Corecom Calabria disegna il futuro dell’educazione digitale
Argomenti più discussi: DIXIT TORNA A SAN DANIELE DEL FRIULI: TRE GIORNI SUL FUTURO DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE E DELLA SOCIETÀ; Dixit torna a San Daniele: dal 12 al 14 giugno tre giorni sul digitale.
Marco Camisani Calzolari. . L'AI ce l'hanno regalata. Ora arriva il conto vero In un video precedente ho letto alcuni commenti che dicevano ma come fai a spendere 300 dollari al giorno con un'Intelligenza Artificiale?. Per molti è una cifra fuori dal mondo, ma t facebook
Creator, intelligenza artificiale e gaming: a San Daniele torna il festival che racconta il futuro digitaleDal 12 al 14 giugno il Cinema Teatro Splendor di San Daniele del Friuli ospiterà la quarta edizione di Dixit, il festival dedicato alla comunicazione digitale, ai nuovi linguaggi del web e alle trasfo ... udinetoday.it
Dixit a San Daniele del Friul. 12-14 giugno 2026Dal 12 al 14 giugno il Cinema Teatro Splendor di San Daniele del Friuliospiterà la 4° edizione di Dixit, il festival della comunicazione digitale che ogni anno porta nel cuore del Friuli creator, divu ... udine20.it