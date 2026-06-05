Creator intelligenza artificiale e gaming | a San Daniele torna il festival che racconta il futuro digitale

Da udinetoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 12 al 14 giugno, il Cinema Teatro Splendor di San Daniele del Friuli ospiterà la quarta edizione di Dixit, festival dedicato alla comunicazione digitale, ai nuovi linguaggi del web e alle trasformazioni sociali. La manifestazione si concentrerà su creator, intelligenza artificiale e gaming, con incontri e presentazioni su queste tematiche. Non sono stati comunicati dettagli sui relatori o sugli eventi specifici in programma.

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Dal 12 al 14 giugno il Cinema Teatro Splendor di San Daniele del Friuli ospiterà la quarta edizione di Dixit, il festival dedicato alla comunicazione digitale, ai nuovi linguaggi del web e alle trasformazioni della società. Per tre giorni creator, divulgatori, imprenditori, artisti e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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