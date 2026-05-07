Un creator giapponese sta attirando l’attenzione sui social media grazie a video in cui utilizza l’intelligenza artificiale per entrare in scene di film e serie TV già esistenti, modificandole dall’interno. Le sue creazioni alterano la dinamica e il significato delle sequenze, generando un effetto sorprendente. Le clip sono diventate virali, attirando commenti e condivisioni tra gli utenti online.

Un creator giapponese sta diventando virale sui social per un uso particolare dell’intelligenza artificiale: entra dentro scene già esistenti di film e serie TV e le modifica dall’interno, cambiandone dinamica e senso. Il risultato è una sorta di “intrusione digitale” che rende le sequenze familiari qualcosa di completamente diverso. Per farlo utilizza strumenti di video editing basati su IA e tecniche di deepfake, che gli permettono di inserirsi nei film come se fosse parte della scena. Una volta dentro, interviene sui personaggi e sugli eventi e trasforma scene cult e momenti iconici in contenuti surreali, spesso caotici o dal tono ironico. I video stanno circolando soprattutto sui principali social e nelle community dedicate alla sperimentazione digitale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riscrive i film con l’intelligenza artificiale: il creator giapponese che sta ‘distruggendo’ le scene cult è virale

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