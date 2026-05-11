Intelligenza artificiale ed etica | il Corecom Calabria disegna il futuro dell’educazione digitale

Al polo culturale Mattia Preti di palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, lo scroso 6 maggio, si è tenuto l’evento: Il Futuro è adesso – Per un nuovo umanesimo digitale, promosso dal Corecom Calabria come momento di sintesi e rilancio di un percorso che, negli ultimi tre anni, ha.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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