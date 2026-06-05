Crea un nascondiglio sotto il cruscotto e ci nasconde la droga | arrestato

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dopo che la polizia ha trovato droga nascosta sotto il cruscotto dell’auto durante un controllo. I poliziotti hanno perquisito il veicolo e hanno scoperto un compartimento segreto contenente cinque dosi di cocaina. L’arresto è avvenuto sul posto, senza ulteriori incidenti. La droga e l’uomo sono stati portati in commissariato per ulteriori accertamenti.