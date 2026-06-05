Crea un nascondiglio sotto il cruscotto e ci nasconde la droga | arrestato
Un uomo è stato arrestato dopo che la polizia ha trovato droga nascosta sotto il cruscotto dell’auto durante un controllo. I poliziotti hanno perquisito il veicolo e hanno scoperto un compartimento segreto contenente cinque dosi di cocaina. L’arresto è avvenuto sul posto, senza ulteriori incidenti. La droga e l’uomo sono stati portati in commissariato per ulteriori accertamenti.
Quando i poliziotti lo fermano iniziano a perquisire l’auto. E nell’abitacolo trovano un “nascondiglio” dove erano state custodite 5 dosi di cocaina. É successo a Monza nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno. La pattuglia riceve la segnalazione in merito a una presunta attività di spaccio. Gli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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