Tapparelle sigillate col silicone e droga nel controsoffitto | la polizia stana il nascondiglio dei pusher con droga e 18mila euro

Nella città di Busto Arsizio, le forze dell'ordine hanno scoperto un nascondiglio di droga all’interno di un controsoffitto e nei cassonetti delle tapparelle, sigillati con silicone. Durante un’operazione, sono stati arrestati due cittadini stranieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati sequestrati circa 18mila euro in contanti.

La droga nascosta nel controsoffitto e nei cassonetti delle tapparelle, sigillati con silicone. La polizia di Busto Arsizio ha arrestato due cittadini stranieri accusati di detenzione di sostanze stupefacenti per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L'auto fermata per stradaL'operazione è.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Oltre 5 chili di droga nel cruscotto dell'auto e 27 mila euro nascosti in casa: la polizia arresta due pusherLa polizia ha arrestato due pusher di 41 e 45 anni, entrambi dell’hinterland etneo, sorpresi con un carico di droga nascosto in auto. Il pusher con un chilo di hashish nascosto nel garage: droga sequestrata con 6mila euroUn chilo di droga sequestrata insieme a circa 6mila euro in contanti e un giovane agli arresti, in flagranza di reato: questo il bilancio di una...