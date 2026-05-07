Il pusher nasconde la droga in una fessura tra le rocce | 24enne arrestato a Gragnano

Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Gragnano dopo che i carabinieri hanno scoperto che nascondeva droga in una fessura tra le rocce. Durante una perquisizione, è stato trovato anche stupefacente nella sua abitazione. La sostanza è stata sequestrata e il ragazzo è stato portato in caserma. L’attività di controllo si è concentrata sulla zona frequentata dal giovane.