Il pusher nasconde la droga in una fessura tra le rocce | 24enne arrestato a Gragnano
Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Gragnano dopo che i carabinieri hanno scoperto che nascondeva droga in una fessura tra le rocce. Durante una perquisizione, è stato trovato anche stupefacente nella sua abitazione. La sostanza è stata sequestrata e il ragazzo è stato portato in caserma. L’attività di controllo si è concentrata sulla zona frequentata dal giovane.
I carabinieri hanno scoperto che il giovane nascondeva la sostanza stupefacente che spacciava in una fessura nella parete rocciosa; trovata droga anche nella sua abitazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
BARATTOLI DI DROGA IN UNO ZAINO TERMICO, ARRESTATO | 05/02/2026
Notizie correlate
Leggi anche: Roma, 24enne travestito da netturbino si nasconde tra la spazzatura e deruba un 90enne: arrestato
Spaccio a Gragnano, 24enne arrestato con cocaina e crackGragnano, 24enne incensurato arrestato dai Carabinieri: sequestrate dosi di cocaina e crack I carabinieri della stazione di Gragnano hanno arrestato...