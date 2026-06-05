A Crans-Montana, la madre di una delle vittime del rogo ha dichiarato di aver bisogno di risposte. Oggi i genitori di un ragazzo di 16 anni, deceduto nell’incendio, si sono presentati in procura insieme al loro avvocato per assistere all’udienza contro due persone chiamate a rispondere dell’incendio. La donna ha espresso la richiesta di chiarimenti riguardo all’accaduto.

“Abbiamo bisogno di risposte”. Lo ha detto Laetitia Brodard-Sitre, madre di una delle vittime del rogo di Crans-Montana, il 16enne Arthur, arrivando insieme al suo legale Romain Jordan per assistere all’udienza di Jacques e Jessica Moretti. “Ci sono altri 40 angeli che se ne sono andati. Ci sono 115 feriti, alcuni dei quali sono ancora in ospedale o in terapia intensiva, gravemente ustionati, ancora in stato di shock, alcuni irriconoscibili”, ha spiegato la donna ai giornalisti, come riporta un video della testata Blick. “Oggi sono qui per lui, ma anche per suo fratello Benjamin. Mio figlio che è vivo, il mio secondogenito. Perché vive con le conseguenze di questo dramma”, ha proseguito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, la madre di una vittima: “Abbiamo bisogno di risposte”. Oggi i Moretti in procura

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