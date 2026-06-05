Crans-Montana la madre di una delle vittime | Voglio risposte
Una madre chiede risposte dopo la morte del figlio di 16 anni nel rogo di Capodanno in un locale a Crans-Montana. Laetitia Brodard-Sitre è presente all'interrogatorio di due sospetti, avvenuto nell'aula di un politecnico a Sion. La donna ripete di voler conoscere la verità sui fatti. La polizia ha già avviato le indagini sull’incendio, che ha causato la morte del giovane.
"Sono qui perché voglio risposte, vogliamo risposte". Laetitia Brodard-Sitre, la mamma di Arthur, 16enne morto a Capodanno nel rogo del Constellation, a Crans-Montana, partecipa oggi all'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, nell'aula del politecnico di Sion. "In questa tragedia - dice, accompagnata dal suo avvocato - ho perso il mio figlio Arthur, ed è per questo che mi sono vestita in bianco e ho la sua foto sul cuore, a sinistra. Ci sono 41 angeli che se ne sono andati, ci sono ancora 115 feriti che sono in ospedale, in terapia intensiva e che sono gravemente ustionati, alcuni ancora in choc settico e non li si riconosce più". Arthur era una promessa del calcio giovanile della squadra FC Lutry, paese del Cantone di Vaud, sul lago Lemano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Ascoltate la madre di una delle vittime di Crans-Montana
Notizie e thread social correlati
“Un oltraggio all’Italia, non pagheremo le cure delle vittime di Crans Montana. La Svizzera ha una responsabilità morale pesantissima”: così l’ambasciatore CornadoUn rappresentante diplomatico italiano ha dichiarato che il paese non intende pagare le spese mediche delle vittime di un incidente avvenuto a Crans...
Crans-Montana: i familiari delle vittime potranno vedere il videoA Crans-Montana i familiari delle vittime avranno la possibilità di visionare il video relativo alla tragedia.
Temi più discussi: Crans-Montana, la mamma di Kean: Doloroso vedere i video di quella notte, mi si è spezzato il cuore; La madre di uno dei feriti a Crans, 'doloroso vedere i video di quella notte'; Crans-Montana, il giallo dei soldi. I proventi del concerto di beneficenza non versati alle famiglie delle vittime; Crans-Montana, risoluzione in Commissione per la gratuità delle cure per i superstiti.
Crans-Montana, la madre di una delle vittime: Voglio risposteSono qui perché voglio risposte, vogliamo risposte. Laetitia Brodard-Sitre, la mamma di Arthur, 16enne morto a Capodanno nel rogo del Constellation, a Crans-Montana, partecipa oggi ... ilgiornale.it
Mamma di Kean racconta il dramma di Crans-Montana e denuncia i costi insostenibili delle cureLa notizia in sintesi: Mesi di ricovero al Niguarda per Kean, 17 anni, ferito nel rogo di Crans-Montana. La madre, Jim Kristal, denuncia costi insost ... assodigitale.it