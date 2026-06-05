A Crans-Montana, una madre ha rivolto insulti a Jessica Moretti, dicendole: “Ecco cosa puoi fare!”. La scena si è svolta davanti a un’aula piena, con il silenzio che ha dominato l’ambiente. Gli sguardi sono rimasti fissi e le mani si sono strette nervosamente, mentre il senso di una tragedia condivisa si è fatto nuovamente sentire.

Il silenzio di un’aula gremita può essere più assordante di qualsiasi rumore. Gli sguardi si incrociano, le mani si stringono nervosamente, mentre il peso di una tragedia collettiva torna a farsi sentire con tutta la sua forza. È in questi momenti che il dolore si trasforma in attesa, e l’attesa in bisogno di verità. Ogni parola pronunciata assume un valore diverso, ogni dichiarazione può diventare una ferita o un tentativo di ricostruzione. Da una parte chi è chiamato a difendersi, dall’altra chi cerca risposte per un vuoto che non potrà mai essere colmato. In mezzo, una tragedia che continua a interrogare coscienze e responsabilità. Leggi anche: “Tutta la verità”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, la furia di una madre contro Jessica Moretti: “Ecco cosa puoi fare!”

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Crans Montana, Moretti aggrediti dai genitori fuori dal tribunale

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