Durante un interrogatorio, Jessica ha dichiarato che sono state diffuse molte falsità contro di loro, affermando di essere stati distrutti. La madre di una delle vittime ha commentato che si può ancora abbracciare i propri figli, senza ulteriori dettagli sul contesto.

«Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti». È iniziato con una dichiarazione spontanea l'interrogatorio di Jessica Moretti, in corso a Sion. Presenti la procuratrice generale aggiunta del Cantone vallese Catherine Seppey e una settantina di avvocati delle parti civili, la donna viene sentita in un confronto con il marito Jacques Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul rogo del Constellation, il discobar di Crans Montana di cui sono proprietari. L'imprenditrice ha assicurato di voler collaborare con gli inquirenti e ha evidenziato di aver sempre risposto alle domande. Le parole di Jessica Moretti Nelle sue dichiarazioni Jessica Moretti si è anche detta «dispiaciuta» dell'aggressione subita il 12 febbraio scorso con il marito Jacques da parte di un gruppo di genitori della vittime. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Crans-Montana, Jessica Moretti: «Contro di noi solo falsità, ci hanno distrutti». La madre di una delle vittime: «Tu puoi abbracciare i tuoi figli»

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Crans-Montana, Jessica Moretti: «Contro di noi solo falsità, ci hanno distrutti»

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