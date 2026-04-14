Crans Montana inchiesta procura Roma | indagati Jacques e Jessica Moretti

La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation a Crans Montana. La notte di Capodanno, 41 giovani sono deceduti, tra cui sei italiani, e altri 115 sono rimasti feriti. L’indagine riguarda le circostanze di quella notte e le eventuali responsabilità dei gestori. Le autorità hanno avviato approfondimenti sulla sicurezza del locale e sui fatti accaduti durante l’evento.

(Adnkronos) – La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation di Crans Montana dove la notte di Capodanno hanno perso la vita 41 giovani, fra cui 6 italiani, e altri 115 sono rimasti feriti. Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi con l’aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio, si procede per disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Agli atti dell'inchiesta capitolina ci sono le testimonianze dei ragazzi italiani rimasti...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Strage Crans-Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura per un nuovo interrogatorio – VideoDenunciano pressioni politiche sull’inchiesta gli avvocati di Jessica e Jacques Moretti, i proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana... Crans-Montana, nuovo interrogatorio fiume per Jacques Moretti e la moglie Jessica: cosa filtra dalla ProcuraNuovo interrogatorio per Jacques e Jessica Moretti nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana. Crans Montana: arrestato il proprietario, moglie ai domiciliari - Vita in diretta 09/01/2026 Coinvolto nell'inchiesta sul tragico incendio del 1° gennaio, il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud è stato sottoposto a un lungo interrogatorio, ma le sue risposte non hanno convinto i legali delle famiglie delle vittime. - facebook.com facebook Il sindaco di Crans-Montana: "Non sapevo di problemi nei controlli" #crans-montana x.com