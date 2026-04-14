Crans Montana inchiesta procura Roma | indagati Jacques e Jessica Moretti

Da periodicodaily.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation a Crans Montana. La notte di Capodanno, 41 giovani sono deceduti, tra cui sei italiani, e altri 115 sono rimasti feriti. L’indagine riguarda le circostanze di quella notte e le eventuali responsabilità dei gestori. Le autorità hanno avviato approfondimenti sulla sicurezza del locale e sui fatti accaduti durante l’evento.

(Adnkronos) – La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation di Crans Montana dove la notte di Capodanno hanno perso la vita 41 giovani, fra cui 6 italiani, e altri 115 sono rimasti feriti. Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi con l’aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio, si procede per disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Agli atti dell'inchiesta capitolina ci sono le testimonianze dei ragazzi italiani rimasti...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Strage Crans-Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura per un nuovo interrogatorio – VideoDenunciano pressioni politiche sull’inchiesta gli avvocati di Jessica e Jacques Moretti, i proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana...

Crans-Montana, nuovo interrogatorio fiume per Jacques Moretti e la moglie Jessica: cosa filtra dalla ProcuraNuovo interrogatorio per Jacques e Jessica Moretti nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana.

Crans Montana: arrestato il proprietario, moglie ai domiciliari - Vita in diretta 09/01/2026

Video Crans Montana: arrestato il proprietario, moglie ai domiciliari - Vita in diretta 09/01/2026

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.