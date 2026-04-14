Crans-Montana Jessica e Jacques Moretti indagati dalla procura di Roma | Ulteriore passo per vittime e famiglie
La procura di Roma ha aperto un’indagine nei confronti dei coniugi Jessica e Jacques Moretti in relazione alla strage avvenuta a Crans-Montana, che ha causato 41 vittime e oltre 100 feriti, tra cui sei giovani italiani. I due sono stati iscritti nel registro degli indagati, segnando un passo ufficiale nelle indagini sul tragico evento. La notizia conferma la prosecuzione delle verifiche sulla vicenda.
Sono ufficialmente indagati dalla procura di Roma i coniugi Jessica e Jacques Moretti per la strage di Crans-Montana: 41 morti e oltre 100 feriti di cui 6 giovanissimi italiani.🔗 Leggi su Fanpage.it
Crans Montana, inchiesta procura Roma: indagati Jacques e Jessica Moretti(Adnkronos) – La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation di Crans Montana...
Crans-Montana, nuovo interrogatorio fiume per Jacques Moretti e la moglie Jessica: cosa filtra dalla ProcuraNuovo interrogatorio per Jacques e Jessica Moretti nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana.
La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jaques Moretti e la moglie Jessica nell'ambito del procedimento legato all'incendio del 31 dicembre a Crans Montana nel locale "Le Constellation". Nei loro confronti i pm capitolini, coordinati dal proc - facebook.com facebook
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