Crans-Montana Jessica e Jacques Moretti indagati dalla procura di Roma | Ulteriore passo per vittime e famiglie

La procura di Roma ha aperto un’indagine nei confronti dei coniugi Jessica e Jacques Moretti in relazione alla strage avvenuta a Crans-Montana, che ha causato 41 vittime e oltre 100 feriti, tra cui sei giovani italiani. I due sono stati iscritti nel registro degli indagati, segnando un passo ufficiale nelle indagini sul tragico evento. La notizia conferma la prosecuzione delle verifiche sulla vicenda.