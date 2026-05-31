La procura di Sion sta indagando sulla situazione finanziaria dei coniugi Moretti, proprietari del locale Le Constellation, bruciato la notte di Capodanno a Crans-Montana. Durante le verifiche, sono emersi documenti che riguardano un “conto segreto” collegato alla coppia. Le autorità stanno analizzando le informazioni finanziarie per capire eventuali responsabilità o irregolarità legate alla gestione del locale e ai fondi della coppia. La vicenda è al momento sotto esame nel procedimento in corso.

La situazione finanziaria dei coniugi Moretti, gestori del locale Le Constellation andato a fuoco la notte di Capodanno a Crans-Montana è fin dall’inizio al centro delle indagini della procura di Sion. Ed è proprio in ambito di indagini patrimoniali che sarebbe emerso un presunto “ conto segreto ” di Jessica Moretti: questo è quello che riferisce il Tages-Anzeiger, secondo il quale ad aprile la procura avrebbe ricevuto una lettera da parte di un informatore segreto, secondo il quale quel conto forse sarebbe stato usato per trasferire fondi all’estero. Si tratta di una fattispecie ancora in corso di accertamento da parte degli investigatori, della quale probabilmente verrà chiesto conto ai coniugi e a Jessica nello specifico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, spunta un “conto segreto” di Jessica Moretti

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