Scappata con la cassa durante l' incendio a Crans Montana | tutto falso Le scuse pubbliche a Jessica Moretti

Un comunicato ufficiale diffuso dall'albergatore e presidente di un ente turistico di Crans-Montana smentisce le accuse rivolte a Jessica Moretti, proprietaria del bar

Un passo indietro totale, pubblico e formale. Jean-Daniel Clivaz, albergatore e presidente di Crans-Montana Tourisme, ha diffuso un comunicato ufficiale per smentire le pesanti accuse rivolte a Jessica Moretti, proprietaria del bar "Le Constellation", distrutto da un rogo la notte di Capodanno.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Crans-Montana, Jessica Moretti a media: "Su di noi tante bugie. Mai scappata con la cassa"«Siamo del tutti isolati per via dell’inchiesta e credo che questo abbia creato molti malintesi e molte bugie» quella per cui «io sarei scappata con...

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