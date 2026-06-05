Jessica Moretti è stata convocata davanti alle procure che indagano sull’incendio nel bar Constellation di Crans-Montana. Oggi ha affrontato le autorità insieme al marito, in un confronto che si è svolto a Sion. Nel corso dell’interrogatorio, le accuse nei suoi confronti si sono estese, includendo anche il falso documentale. La madre di una vittima ha chiesto risposte sulla vicenda.

Nuove accuse contro Jessica Moretti, che oggi è comparsa davanti alle procuratrici che stanno indagando sull’incendio nel bar Constellation di Crans-Montana e oggi hanno organizzato a Sion per la prima volta un confronto tra la donna e il marito Jacques. Secondo fonti citate da Rsi, la francese è ora perseguita anche per falso documentale. La nuova imputazione sarebbe legata alla presentazione di una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il primo gennaio e che è all’origine del rogo. La modifica della fattura, sottolinea il media svizzero, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, Jessica Moretti accusata di falso documentale. La madre di una vittima: “Vogliamo risposte”

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Jessica Moretti: dal red carpet di Cannes alla tragedia in Svizzera del Constellation

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